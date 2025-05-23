عاجل/ هذا ما تقرر في حق عبير موسى بخصوص هذه القضية..

قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل النظر في القضية المتعلقة بعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى جلسة 20 جوان المقبل وذلك استجابة لطلب تأخير تقدمت به موسي لهيئة الدائرة في القضية التي رفعتها ضدها جمعية حماية المقدسات.

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن عبير موسى المحامي عماد القريشي في تصريح لموزاييك أن هيئة الدفاع لا علم لها بموعد الجلسة وتعذر عليهم مواكبتها، مؤكدا أن القضية تتعلق بشكاية رفعتها جمعية حماية المقدسات ضد عبير موسى وقد حوكمت ابتدائيا بخطية قدرها 500 دينار فأستأنفوا الحكم .