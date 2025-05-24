عاجل/ إجلاء 71 مصريا من ليبيا اثر التوتر الأمني..

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إعادة 71 من المواطنين المصريين المتواجدين في العاصمة الليبية طرابلس بعد أن أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلادهم، وذلك في ظل التوترات الأخيرة بالعاصمة.

وقالت الوزارة في بيان مساء الجمعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى ليبيا وأعادت المواطنين الذين سبق أن سجلوا بياناتهم لدى السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات المشكلة من وزارة الخارجية لمتابعة الأوضاع الحالية في طرابلس.

وأوضح البيان إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين دون تحمل أية أعباء مالية، إذ تحملت الدولة المصرية النفقات.