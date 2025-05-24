هام/ تمديد آجال العفو الاجتماعي ونظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل..

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، التمديد في أجل طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 مع تطبيق نفس الشروط والإجراءات.

وبينت الوزارة، وفق المعطيات الواردة بالأمر عدد عدد 259 لسنة 2025 والصادر بالرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2025 ، الصادر اليوم الجمعة، أن هذه الأضرار المنصوص عليه بالفصل 2 من الأمر عدد 503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024.

يذكر أنه طبقا للأمر عدد 503 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024، يُمنح طَرْحُ كُلّي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الانظمة المذكورة.

كما ينتفع بهذا الاعفاء المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تُبرم مع الصندوق.