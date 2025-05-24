عاجل/ حريق في مركب بميناء الصيد البحري بجرزونة..

تمت، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريق نشب باحد مراكب الصيد الراسية بميناء الصيد البحري بجرزونة من ولاية بنزرت، واخماده ومنع تسرب النيران لبقية المراكب الراسية بالمكان.

وافاد رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، صحفي “وات”، بانه تم تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة من اجل إخماد الحريق بمجرد الاعلام بنشوبه، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل اللوجستية اللازمة من قبل مصالح الحماية المدنية والحرس البحري، الذين تولوا إخماد الحريق.

كما تم إستنفار بقية الهياكل المتداخلة بالميناء وايضا وحدة جيش البحر ووكالة حماية المحيط للتدخل من اجل منع تسرب مختلف الملوثات السائلة وغيرها في المحيط المائي للميناء من خلال نشر حواجز عائمة وآليات لشفط مختلف المواد الملوثة، وفق ذات المصدر .

من جهته، افاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حسان الاينوبلي صحفي “وات”، بانه تم استعمال اكثر من 04 آليات والاعتماد على فريق بشري خبير في مثل هذه الحوادث، مما مكن من السيطرة على الحريق في زمن قياسي، دون تسجيل اضرار بشرية باستثناء الاضرار المادية التي لحقت بمركب الصيد البالغ طوله حوالي 26 مترا .

يشار الى انه تم فتح تحقيق بشان اطوار الحادث واسبابه، والتى يرجح ان تكون، وفق المعاينات الاولية، بسبب تماس كهربائي، في إنتظار ختم الابحاث.