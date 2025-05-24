زلزال بقوة 6ر4 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريشتر الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية, اليوم السبت, دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت هيئة علوم الأرض الأسترالية, في بيان, أن زلزالا بقوة 4.6 درجات ضرب بالقرب من مدينة سينغلتون في منطقة “هانتر فالي” بولاية نيو ساوث ويلز, على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال سيدني, لافتة إلى أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت أن قوة الزلزال قدرت في البداية عند 5.1 درجات , ثم جرى تعديلها لاحقا إلى 4.6 درجات , حيث شعر بها السكان بين بورت ماكواري وولونغونغ وفي سديني, دون أن يبلغ عن إصابات.

من جهته, أفاد المركز الأسترالي المشترك للتحذير من التسونامي أن الزلزال لا يشكل أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي الأسترالي أو الجزر أو الأقاليم.

وكان زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريشتر قد هز, الأسبوع الماضي, الساحل الجنوبي الغربي من ولاية أستراليا الغربية.