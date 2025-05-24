من بينها الجوهرة “MG Cyberster” أول سيارة رودستر في العالم وفي تونس: علامة MG للسيارات تطلق ثلاث سيارات جديدة في السوق التونسية..

مرة أخرى تسجل علامة “إم جي” (MG) للسيارات حضورها بقوة في عالم السيارات من خلال اطلاقها لثلاث سيارات جديدة في السوق التونسية.

وأزاحت شركة “إم جي” (MG) للسيارات تونس خلال حفل رسمي أقيم مساء الجمعة 23 ماي 2025 بمقرها الرئيسي بالعاصمة النقاب عن سياراتها الجديدة (“إم جي سايبرستر ” RX9/ZS HEV/ MG Cyberster.)

-سيارة “MG Cyberster” الكهربائية:

جوهرة “إم جي” الجديدة اول سيارة رودستر في العالم وفي تونس كهربائية مائة بالمائة التي ستعزز مكانة الشركة كفاعل رئيسي في قطاع التنقل الكهربائي، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على السيارات الصديقة للبيئة والتي تجمع بين الأداء والتصميم العصري.

“MG Cyberster” سيارة رياضية كهربائية جذابة تجمع بين الأناقة والأداء والتكنولوجيا، ومع سقف قابل للطي يمكن فتحه في غضون 10 ثوانٍ فقط، وأبواب على شكل مقص، وخيارات بطارية مدهشة مما يجعلها سيارة ملفتة للأنظار.

وتأتي السيارة بقوة تصل إلى 544 حصان وهيكل بطول 4,535 مم، وعرض 1,913 مم، وارتفاع 1,329 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,690 مم.

-سيارة ام جي ZS HEV:

من أكثر السيارات مبيعا في تونس وهي سيارة عائلية بمظهر جذاب مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي ، بقوة محرك قصوى تبلغ 102 حصان، وقوة قصوى لمحرك كهربائي تبلغ 136 حصان، وسعة بطارية تبلغ 1.83 كيلووات ساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي ثلاثي السرعات.

وتحتوي السيارة على شاشة لمس ملونة مقاس 12.3 بوصة، نظام MG Pilot للمساعدة في القيادة، كاميرا خلفية لركن السيارة، Apple CarPlay™، Android Auto™، ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية (Satellite Navigation) كميزات قياسية.

-سيارة إم جي RX9:

تأتي بهيكل خارجي جميل وضخم وانيق مما يمنحك تجربة قيادة مريحة ومتنوعة حيث تتميز بمحرك قوي بسعة 2 لتر تيربو يولد قوة تصل إلى 235 حصاناً وعزم دوران يبلغ 392 نيوتن متر، مما يمنحها أداءً ديناميكياً متجاوباً على الطرق المختلفة، وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع سرعات، تتنقل السيارة بسلاسة بين السرعات.

كما توفر السيارة نظامي دفع أمامي ورباعي لتلائم مختلف التضاريس، مدعومة بنظام توجيه كهربائي يعزز من دقة التحكم، ونظام تعليق أمامي ماكفرسون مستقل وخلفي متعدد الوصلات لتوفير ثبات واستقرار ملحوظين، وتعمل هذه الأنظمة مجتمعةً مع الديفلوك الإلكتروني على تعزيز قدرة السيارة في التعامل مع الطرق الوعرة، في حين يوفر خزان الوقود الكبير بسعة 70 لتراً نطاقاً ممتداً للسفر بكل ثقة وراحة.

وللاشارة فان شركة “MG” تعد أحد أبرز الشركات المصنعة للسيارات التي نالت شهرة واسعة مؤخرا في تونس وسياراتها من أكثر السيارات مبيعا في تونس وفق آخر الاحصائيات..