عاجل/ حادثة مقتل فتاة بطلق ناري في الكاف: المساعد الأول لوكيل الجمهورية يكشف تفاصيل جديدة..

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف يسري الهوامي، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بخصوص وفاة فتاة بطلق ناري، بأن المحكمة أذنت بفتح تحقيق في “جريمة القتل العمد مع سابقية الاضمار”، موضحا أنّ الغاية من ذلك “إعطاء الحرية الكاملة لقاضي التحقيق للبحث في كل الفرضيات المتعلقة بالقضية”.

وكشف الهوامي في ذات التصريح بأن الأبحاث الأولية تفيد بأن الهالكة “انتحرت بسلاح ناري، سيما وأنها تركت وثيقة مكتوبة، تفسر فيها الأسباب النفسية التي دعت إلى الاقدام على الانتحار”، وفق قوله.