عاجل/ تفكيك شبكة مختصة في ترويج سماعات الغش في الامتحانات..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء من ضبط شبكة مختصة في ترويج سماعات الغش في الامتحانات، وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة موزاييك.

وتمت العملية بعد عمل استخباراتي وتوفر معلومات تفيد باعتزام أشخاص ترويج سماعات تستعمل في الغش في الامتحانات الوطنية.

وبناء على ذلك، تحرك أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء وبعد التنسيق مع النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ونصب كمين محكم تم الايقاع بالمتورطين في العملية وحجز كمية هامة من السماعات. كما تم إيقاف المتورط الرئيسي في العملية.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض ومواصلة التحقيق.