وزارة الدفاع توجه نداء هام لهؤولاء لتسوية وضعياتهم..

أفادت وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2025 تنطلق ابتداء من يوم الإثنين 02 جوان 2025 وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 04 جويلية 2025.

وأوضحت الوزارة أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.