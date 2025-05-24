تم ضبطهم بميناء حلق الوادي: السجن لثلاثة أجانب ينشطون ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات..

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة 23 ماي 2025 بالسجن مدة 21 سنة في حق ثلاثة أجانب ينشطون ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات بعد إخفائها في أماكن حساسة. كما قضت الدائرة بتخطئة كل واحد منهم بمبلغ 20 الف دينار.

ووفق ملف القضية، فإن المظنون فيهم تم ضبطهم بميناء حلق الوادي قادمين من إحدى الدول الأوروبية، وبتفتيشهم تم حجز كميات من مخدر الكوكايين مجزأة في شكل كبسولات صغيرة، ووجهت إليهم تهمة الانخراط في وفاق لتهريب وتوريد المخدرات ومسك وحيازة مادة مخدرة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.