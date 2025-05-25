عاجل/ آخر مستجدات مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص..

تقرر تأجيل الجلسة الخاصة بالمفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص إلى موعد لاحق، وفق موقع “الشعب نيوز .

وأضاف ذات المصدر ، أنه تم تأجيل المفاوضات لمواصلة التشاور بين الأطراف المعنية بهدف التوصّل إلى اتفاق يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحقق العدالة للعاملات والعمال في هذا القطاع”.

ويذكر أن جلسة عمل انعقدت صباح الجمعة 23 ماي 2025بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بحضور وفدين ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، حيث شارك وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكد ممثلو العمال تمسكهم بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، معتبرين أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج. في المقابل، شدد ممثلو منظمة الأعراف على ضرورة اعتماد التفاوض على المستوى المركزي.