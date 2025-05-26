بلاغ هام لوزارة الصحة..#خبر_عاجل

تقدّمت وزارة الصحية، عشية الأحد، بجملة من التوصيات للحماية من الناموس والأمراض المنقولة التي قد يتسبّب فيها.

وأوصت في بلاغ نشرته، اليوم على فيسبوك، بضرورة التخلّص من المياه الراكدة بشكل عام، للحدّ من انتشار الناموس.

كما حثّت على إفراغ الحاويات التي يحتفظ فيها بالماء ( أواني الزرع ، المزهريات ، العجلات القديمة..) أو تغطيتها أو تنظيفها وأبرزت في ذات السياق ضرورة غلق خزّانات المياه وقنوات الصّرف الصحّي، والمراحيض والحاويات والتخلّص من المياه الراكدة ومياه المكيفات ومن الأوعية المكشوفة ومن النفايات وغلق الحاويات والمراحيض بانتظام.

وأوصت من ناحية أخرى باستخدام الناموسيات والمواد الطاردة للحشرات لتفادي لافقط قرص ( لدغ ) الناموس وإنما أيضا تفادي بعض الأمراض الفيروسية التي يمثّل الناموس ناقلا لها.