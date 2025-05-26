الديوانة تحجز 122.500 حبة مخدرة وأكثر من 126 كغ من القنب الهندي والكوكـايين منذ بداية 2025..

تمكنت مصالح الديوانة التونسية من حجز ، 122.500 حبة مخدرة وأكثر من 126 كغ من مخدر القنب الهندي ومخدر الكوكايين، منذ بداية سنة 2025 حسب ما كشفه اليوم الإثنين 26 ماي 2025 المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري.

وأوضح شكري الجبري للاذاعة الوطنية أن المحجوزات وإضافة إلى الحبوب المذكورة، تتمثل في أكثر من 113 كغ من القنب الهندي و13 كغ من الكوكايين.

واعتبر الجبري كمية الكوكايين مهولة، خاصة وأنها تتضاعف عند ترويجها وذلك بعد خلطها بمواد أخرى سامة، مشددا على أن مصالح الديوانة بمختلف المعابر الحدودية تسهر على تأمين التونسيين من آفة المخدرات في إطار الحرب المتواصلة على هذه الظاهرة.

وذكّر الناطق باسم الديوانة بالعمليات النوعية الأخيرة في المعابر الجوية والبرية والبحرية والتي أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المخدرات.