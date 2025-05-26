عاجل/ وفاة أستاذة مسرح بطلق ناري: الناطق باسم محكمة الكاف يكشف تفاصيل ومعطيات جديدة..

في متابعة لحادثة وفاة أستاذة مسرح بطلق ناري في الكاف أوضح يسري الهوامسي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، حيثيات وتفاصيل الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ تلقي النيابة العمومية لخبر وفاة أستاذة المسرح .

وأوضح المتحدث أن النيابة العمومية تحركت فورً تلقيها اعلام بتعرض لإطلاق نار مما ادى الى وفاتها وتحول قاضي التحقيق إلى مكان الواقعة، وتم القيام بالمعاينات الأولية الضرورية”.

وأضاف في تصريح لاذاعة اي اف ام أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في القتل العمد مع سابقية القصد، رغم وجود ورقة تُشير إلى أن الهالكة قد أقدمت على الانتحار.

وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالكاف أن الهدف من هذا الإجراء هو فتح المجال أمام قاضي التحقيق للبحث في كل الاتجاهات دون تضييق، وهو ما تقتضيه مبادئ العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.

“وتابع: “حتى في حالة وجود رسالة تدل على انتحار، فإن فتح البحث من أجل القتل العمد هو إجراء قانوني معمول به، لضمان توفير كل السبل أمام التحقيق وعدم استبعاد أي فرضية، قبل إصدار قرار ختم البحث”.