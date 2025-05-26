وزارة الفلاحة تستعد لتأمين التزوّد بالماء خلال أيام عيد الاضحى.. #خبر_عاجل



في إطار الاستعداد لتأمين التّزوّد بالماء الصّالح للشّرب في أحسن الظّروف خلال أيام عيد الإضحى المبارك وحرصا على تفادي الانقطاعات، التأمت اليوم الإثنين 26 ماي 2025 جلسة عمل تحت اشراف حمّادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه وبحضور كل من الرّئيس المدير العام للشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام لشركة استغلال قنال وأنابيب المياه ومدير عام السّدود والأشغال المائيّة الكبرى ومدير عام الهندسة الرّيفيّة وإستغلال المياه ومدير عام مكتب التّخطيط والتّوازنات المائيّة.

وبعد النّقاش، تمّ التّأكيد على الاستعداد الجيد لضمان استمرارية التّزوّد وتفادي أي اضطرابات في التّزوّد بالماء الصّالح للشّرب خلال أيام عيد الإضحى مع تدعيم الموارد المائيّة خاصّة على منظومة نبهانة وسيدي سالم وإعطاء الأولويّة المطلقة للماء الصالح للشرب والتّدخّل الحيني في حال وجود أعطاب.