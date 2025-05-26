أشغال صيانة: غلق هذا الطريق في منطقة المروجات.. #خبر_عاجل

أعلن الديوان الوطني للتطهير، أنه على إثر تصدع جزء من الشبكة الرئيسية للتطهير بشارع الشهداء بالمروج 3، (على مستوى المبيت الجامعي للفتيات)، سيتم الشروع في أشغال الإصلاح الضرورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 ماي 2025.

وأوضح أنه نظرًا لحساسية التدخل، وحفاظًا على سلامة مستعملي الطريق، سيتم غلق الشارع مؤقتًا على مستوى موقع الأشغال، مع تحويل حركة المرور كما يلي:

القادمون من المروج 1: عبر نهج الأردن، ثم نهج إفريقيا، ثم نهج العراق، فالعودة إلى شارع الشهداء.

القادمون من المروج 4 و5 و6: عبر نهج اليمن، ثم نهج إفريقيا، ثم نهج الأردن، فالعودة إلى شارع الشهداء.

هذا وأشار الديوان الوطني للتطهير إلى أن الأشغال ستتواصل لمدة أسبوع كامل.