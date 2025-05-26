تشمل الغنوشي والشاهد: غدا جلسة جديدة للنظر في قضية “الـتآمر 2”.. #خبر_عاجل

تنظر هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غدا الثلاثاء 27 ماي 2025، وعن طريق المحاكمة عن بعد في ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.

ويشار الى ان الابحاث فيها، تشمل 21 متهمًا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة وأمنيين سابقين من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج ،عبد الكريم العبيدي ومحرز الزواري، ورئيس بلدية الزهراء سابقا ريان الحمزاوي.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق إرهابي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.