عاجل/ مصابون في حادث مرور بهذه الطريق الوطنية

الحكم بـ10 سنوات سجنًا على طالب طب..ووالده يوجه نداء عاجل لرئيس الدولة..ما القصة..؟!

جمعية قرى الأطفال “أس وأ س” تطلق حملة تبرّع لشراء أضحية العيد..

تسميات جديدة برئاسة الحكومة..#خبر_عاجل

عاجل/ وزير الاقتصاد يكشف عن قروض جديدة من البنك الدولي.. وهذه قيمتها

2025/05/26 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة

انعقدت جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وكشف الوزير خلال اشغال الجلسة، أن تونس وقعت بمناسبة اجتماعات الربيع، اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار يهم قطاع التعليم العالي، وقرضا اخر من البنك ذاته يهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتكريس الامن الطاقي.
واضاف الوزير إن تونس في انتظار موافقة البنك الدولي على قرض يهم قطاع الصحة، مشيرا الى إمضاء بالاحرف الاولى على اتفاق قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي موجه لتمويل القسط الثالث من مشروع نقل الفسفاط.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn