عاجل/ حكومة الاحتلال تتّخذ هذا القرار الطارئ وغير المسبوق

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر “8”، حتى تاريخ 31 اوت المقبل، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.

وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.

أمر “8” هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.

ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.

كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.