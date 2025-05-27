اليوم تحري هلال ذو الحجة..

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عملية رصد هلال شهر ذي الحجة لسنة 1446 هجري، ستُجرى بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025 الموافق لـ29 ذو القعدة 1446 هجري.

وأوضح المعهد أن الاقتران المركزي يحدث بين الشمس والقمر (المحاق) فجر يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 وذلك عند الساعة الرابعة و دقيقتين حسب توقيت البلاد التونسية.

وتبعاً للمعطيات الفلكية، يمكث هلال ذو الحجة بعد غروب شمس الثلاثاء في كل الدول العربية و الإسلامية.

وتكون رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس الثلاثاء 27 ماي 2025 في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و43 دقيقة حسب التوقيت المحلي للبلاد التونسية، انطلاقاً من وسط روسيا وغرب الصين وغرب الهند ثم تباعاً باتجاه الغرب.

وأشار إلى أنه يمكن رؤية هلال ذو الحجة بكل الدول العربية على غرار المملكة العربية السعودية و البلاد التونسية .

كما ذكّر المعهد الوطني للرصد الجوي بأن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية.