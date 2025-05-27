مدنين: إقلاع رحلة حجيج الجهة الثانية والأخيرة من مطار جربة-جرجيس الدولي

أقلعت في حدود الساعة الثانية ظهرا، من مطار جربة-جرجيس الدولي، الرحلة الثانية والاخيرة لحجيج ولاية مدنين متّجهة نحو مطار جدّة الدولي وعلى متنها 271 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة الثلاث ومعتمدية جرجيس وبقية حجيج معتمدية بن قردان، الى جانب مرافق ومرشد، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر.

وتجنّدت داخل مطار جربة-جرجيس الدولي كل الاطراف المتدخلة لتأمين أفضل الخدمات لضيوف الرحمان، حيث تقاسمت الادوار أسرة المطار من أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات، وشرطة الحدود، والمصالح الامنية، والخدمات الارضية، والادارة الجهوية للشؤون الدينية، وشركة الاقامة والخدمات، وأعوان الصحة، ليتحوّل بهو المحطة الجهوية القديمة، التي خصّصت لاستقبال الحجيج وتأمين كل خدمات سفرهم، الى خلية نحل تسارعت فيها الحركة دون هوادة حتى موعد إقلاع الرحلة.

وعلى غرار الرحلة الاولى، انتصبت خارج المطار خيام استقبلت مرافقي الحجيج لحمايتهم من حرارة الطقس، في إجراء اتخذه المشرفون نظرا لتزامن رحلتي الحجيج مع ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أنّ هذه الرحلة ستعود يوم 20 جوان المقبل من مطار المدينة المنورة، فيما ستعود الرحلة الاولى من مطار جدة الدولي يوم 13 جوان وتضم حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين.