بالأرقام: ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلّب

سجّلت صادرات زيت الزيتون المعلّب، حتى موفى أفريل 2025، ارتفاعا بنسبة 57.2 بالمائة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وصدّرت تونس زيت الزيتون المعلب إلى كندا والولايات المتحدة والسوقين الأوروبية والخليجية، وفق ما تظهره نفس المعطيات التي تم تقديمها، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب، الذي اهتم بمتابعة آخر المستجدات لموسم تصدير زيت الزيتون المعلب 2024-2025.

المجلس، الذي انعقد تحت إشراف رئيسة ديوان وزارة الصناعة، عفاف شاشي الطياري، وبحضور ممثلين عن الإدارة وهياكل المساندة ومهنيين، تابع تنفيذ البرنامج الاشهاري الترويجي لزيت الزيتون المعلب ذو المصلحة العامة بعنوان سنة 2025، الهادف إلى مزيد تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق الخارجية الواعدة والتعريف بالمنشأ التونسي وتنويع وجهات التصدير.