اختيار همفري كايانجي رئيسا للجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب داكار 2026



اختير عضو اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) همفري كايانجي رئيسا جديدا للجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب (YOG) داكار 2026 .

ويأتي تعيين كايانجي من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بناء على طلب من كيرستي كوفنتري والتي سبق ان شغلت هذا المنصب قبل ان يتم انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي .

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن احترف كايانجي كينيا رياضة الرجبي السباعي حيث كان قائدا للمنتخب الوطني، وفاز ببطولة سنغافورة للرجبي عام 2016 وشارك في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.

وقد أكسبه أسلوبه القيادي في الملعب تقديرا في بطولات الرجبي العالمية، وتم إدخاله قاعة مشاهير الرجبي العالمية في عام 2023.

وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية وعضو في لجنة الرياضيين منذ عام 2021، وكان أيضًا عضوا في لجنة التنسيق الخاصة بداكار 2026 منذ عام 2022.

كما يتمتع بخبرة إضافية من خلال عضويته في اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) وتوليه مناصب قيادية في إدارة الرياضة، بما في ذلك رئاسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الوطنية الكينية، وعضوية المجلس التنفيذي لأكاديمية كينيا للرياضة واتحاد كينيا للرجبي.

وكرئيس للجنة التنسيق، سيقود كايانجي الجهود لدعم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في تخطيط وتنفيذ دورة داكار 2026. ومن خلال التعاون الوثيق مع اللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية الدولية، وأصحاب المصلحة في الحركة الأولمبية، والسلطات المحلية، سيكون لدوره أهمية كبيرة في ضمان تطوير وتنفيذ جميع جوانب المشروع لتقديم أول حدث رياضي أولمبي يُقام في القارة الإفريقية.

وعن تعيينه رئيسا للجنة، قال كايانجي: “رؤيتي مستوحاة من تمكين الرياضيين الشباب حيث يشرفني أن أخدم الحركة الأولمبية وأساعد في توفير منصة للشباب لتحقيق التميز. ستجمع دورة داكار 2026 الرياضيين الشباب من جميع أنحاء العالم، للاحتفال بالابتكار الإفريقي وروح الأولمبياد.”

وسيرأس كايانجي اجتماع لجنة التنسيق القادم في داكار، السنغال، يومي 7 و8 مايو، والذي ستحضره أيضا الرئيسة المنتخبة للجنة الأولمبية الدولية.

وستقام دورة داكار 2026 للألعاب الأولمبية للشباب لمدة أسبوعين اعتبارا من 31 أكتوبر، حيث ستجمع أفضل الرياضيين الشباب في العالم الذين لا تتجاوز أعمارهم 17 عامًا. وستُقام الألعاب في ثلاثة مواقع مضيفة وهي داكار، ديامنيديو، وسالي