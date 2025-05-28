ترك رسالة لعائلته وغادر المنزل: تفاصيل العثور على طفل 14 سنة وهكذا تم اعادته..#خبر_عاجل

في متابعة لحادثة اختفاء طفل بعد مغادرته منزل عائلته أكد ‘نزار’ والد الطفل الذي كتب رسالة وداع إلى عائلته وغادر المنزل أنهم قد تمكنوا من العثور عليه.

وأوضح في تصريح لاذاعة”الجوهرة أف أم”، أن أحد التجار بتونس العاصمة قد اتصل بهم يوم أمس و أخبره بأنه قد عثر على ابنه الذي تعرّض لـ”براكاج” وافتكاك أمواله وهاتف الجوّال.

وأكد نزار أن التاجر قد قام باستقلال سيارة أجرة “لواج” رفقة زوجته وقاما بإعادة أحمد كريم إلى عائلته في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، معبرا لهما عن شكره وامتنانه.

وأضاف أنه قد تبيّن أن الطفل الذي التقى به بمحطة القطار بسوسة وقام باصطحابه إلى تونس العاصمة قد تعمّد سلبه أمواله وهاتف، ثم فرّ وتركه بمفرده.