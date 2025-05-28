عاجل/ بعد حرق حافلة نقل مدرسي بهذه الجهة..الكشف عن هوية منفذي العملية..

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها يسري الهوامي، اليوم الأربعاء، بأنه تم الكشف عن هوية منفذي عملية حرق حافلة النقل المدرسي بمدينة قلعة سنان، ومنفذي عملية إضرام النار بورشة تابعة للمعهد الثانوي بذات المدينة.

وأوضح الهوامي أن النيابة العمومية عهدت لفرقة الشرطة العدلية بتاجروين بالبحث والتحري في الموضوعين وموافاتها بنتائج البحثين، بما مكّن إلى حد الآن، من الكشف عن هوية 6 قصّر تبين ضلوعهم في حرق حافلة النقل المدرسي التابعة للشركة الجهوية للنقل بالكاف، والكشف عن هوية شخصين قاما بإضرام النار في ورشة المعهد الثانوي، فيما يتواصل التحري في خصوص هوية شخصين آخرين ضالعين في القضية الثانية، إلى غاية استكمال الأبحاث وعرض المحضرين على أنظار النيابة العمومية.

يشار إلى أنّ حادثة حرق حافلة النقل المدرسي جدت يوم 25 ماي الجاري على الساعة التاسعة ليلا بمدينة قلعة سنان، وتم اضرام النار بورشة تابعة للمعهد الثانوي بذات المدينة يوم 26 ماي الجاري.