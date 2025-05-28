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حجز كميات هامّة من البضائع المهرّبة بقيمة 8,7 مليون دينار..#خبر_عاجل

2025/05/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس من إحباط محاولات تهريب لكميات من البضائع المهربة من الملابس الجاهزة والفواكه الجافة والمواد الالكترونية ومستلزمات الهواتف الجوالة ومن رفع مخالفات صرفية قدرت قيمتها الجملية بـ8.7 مليون دينار دون اعتبار قيمة وسائل النقل.

وتم للغرض رفع 284 قضية في إطار المسك لبضاعة متأتية عن جنحة التهريب والمسك بدون سند قانوني لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، اليوم الاربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الحرس الديواني تمكنت خلال الفترة المنقضية من شهر ماي الجاري من القيام بعمليات نوعية مختلفة في مجال مكافحة التهريب على غرار حجز 24 طنا من المكملات الغذائية مجهولة المصدر وكمية هامة من قطع الغيار المهربة بقيمة 650 ألف دينار.

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