عاجل/ انقطاع الماء عن هذه المناطق بالعاصمة

برمجت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاستغلال وتوزيع المياه – إقليم تونس الجنوبية – أشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، على قناة التوزيع الرئيسية قطر 500 مم على مستوى سيدي فتح الله من معتمدية جبل الجلود – ولاية تونس، مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالأحياء التالية جبل الجلود من ولاية تونس، وحي بن عرفة وشارع فرانسا والأنهج المتفرعة عنه وحي الملعب والمنطقة الصناعية من معتمدية بن عروس وذلك بداية من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم.

ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الغد الخميس 29 ماي 2025، بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.