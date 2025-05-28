عاجل/ السيطرة نهائيا على حريق مصنع الأسمدة

أكد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للحماية المدنية، معز تريعة، أنه قد تمت السيطرة نهائيا على حريق إندلع في حدود الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأربعاء، بمستودع تابع للشركة التونسية الهندية للأسمدة، فى المنطقة الصناعية الصخيرة من ولاية صفاقس، مع تواصل القيام بعملية التبريد.

وأضاف أنّ الحريق، لم يخلف أضرارا بشرية، وتم تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية لإخماده وتعزيزها بشاحنات إطفاء المحروقات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس وشاحنة تابعة لمطار صفاقس.

وأضاف تريعة أنّ الحريق جد بمستودع تابع للشركة التونسية الهندية للاسمدة بالمنطقة الصناعية بالصخيرة، اين توجد بعض الفواضل الخشبية والبلاستيكية، وقد أتى على 9 مراوح كبيرة الحجم من أصل 12 مروحة مركزة بوحدة تبريد الماء الصناعي، وقنوات بلاستيكية معدة لنقل المياه.

وقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب إندلاع الحريق.