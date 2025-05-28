عاجل/ توقعات صابة الحبوب لهذا العام

أشرف وزير الفلاحة و الصيد البحري عز الدين بالشيخ، مساء اليوم الأربعاء 28 ناس 2025، على افتتاح موسم الحصاد بإحدى الضيعات النموذجية بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان، حيث عاين جودة الحبوب فضلا عن الاطلاع على النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وأفاد وزير الفلاحة، بأن توقعات صابة الحبوب على مستوى الوطني ستكون أكثر 18 مليون قنطار لهذا الموسم، مشيرا، مشيرا ولاية القيروان من أبرز المناطق التي لها مردودية ممتازة في انتاج الحبوب.

وبين بأنه تم حدود اليوم تجميع 210 ألف قنطار من الحبوب على مستوى وطني.

وأضاف الوزير بان تم اتخاذ كل الإجراءات لإنجاح هذا الموسم، مؤكدا بأنه تم الاستعداد لموسم الحصاد منذ شهر فيفري الماضي.

وأوضح بأن صابة الحبوب لهذا الموسم قياسية ولم يقع تسجيلها من سنوات وفق تعبيره.