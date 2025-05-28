عاجل/ حريق مصنع بصفاقس: بلاغ هـام من وزارة الصناعة



على إثر نشوب حريق، صباح اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، على الساعة 09 و44 دق، بوحدة التبريد التابعة للشركة التونسية الهندية للأسمدة “تيفارت” المتواجدة بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس، تحولت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب إلى مكان الحريق أين قامت بمعاينة هذا الحادث والاطمئنان على صحة الأعوان والإطارات العاملة في الشركة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصناعة.

وثمّنت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بوالي الجهةمحمد الحجري، جهود الفرق الفنية التابعة لشركة “تيفارت” التي تمكنت من التعامل الجيد والسريع مع الحريق مما ساهم في عدم انتشاره مما سهّل مهمة فرق الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق على الساعة 10 و30 دق صباحا.

هذا، وشدّدت الوزيرة على أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

وأكدت الوزارة التزامها بالحفاظ على سلامة العاملين وعلى مختلف وحدات الإنتاج والمنشآت، كما تدعو الجميع إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق وتدعيم مختلف المنظومات الوقائية.