60% من الجلطات في تونس سببها التدخين

قال طبيب أمراض القلب والشرايين ذاكر الهيذب ان نسبة المدخنين في تونس مرتفعة وتصل الى 35% مشيرا الى ان بين 50% و 60 % من الجلطات القلبية والدماغية او ارتفاع ضغط الدم سببها التدخين .

وبين الهيذب في تصريح للجوهرة اف ام عقب حلقة نقاش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاقلاع على التدخين يوم 31 ماي حيث بين ان مليار ونصف مدخن في العالم و 8 ملايين شخص متوفى بسبب التدخين و مليون ونصف متوفي بالتدخين السلبي وفي تونس يعتبر التدخين في المرتبة الثانية او الثالثة في سبب الوفيات مشيرا ان الارقام مرتفعة في تونس واقبال كبير للشباب على التدخين بالاضافة الى ان نسبة النساء المدخنات تصل الى 1.8% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول الجوار و دول المتوسط .

واقترح الهيذب تغيير السياسات في التواصل مع الشباب لاقناعهم بالاقلاع عن التدخين باستعمال المواقع الاجتماعية و تحارب المؤثرين و الفنانين والرياضيين . واشار الى ان هناك عدة طرق للاقلاع عن التدخين بالطب النفسي وطب الابر و البديل للنيكوتين في التدخين الالكتروني و شريحة النسكوتين التي توضع في الفم و التي بدات الموافقة عليها من قبل المنظمات العالمية .