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عميد الأطباء البياطرة يكشف شروط اختيار أضاحي العيد ويوجه هذه الرسالة للمواطنين..

2025/05/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افاد عميد الأطباء البياطرة، أحمد رجب، ان هناك عدة شروط وجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء أضاحي العيد.

ودعا رجب، في تصريح لاذاعة ديوان اف ام اليوم الأربعاء المواطنين الى الاستعانة بشخص يكون على دراية بالأضاحي، عند شرائهم للأضحية فضلا عن ضرورة التثبت في الحالة الصحية للأضحية.

كما أكد عميد الأطباء البياطرة على ضرورة، عدم ترك الخروف بعد شرائه تحت أشعة الشمس، وابقائه في الظل وعدم اطعامه بصفة عشوائية لكي لا يصاب بأمراض قد تعرضه للخطر.

وشدد المتحدث، على ضرورة عدم اطعام الأضحية ليلة العيد، فضلا عن الاستعانة بشخص يكون على دراية بعملية الذبح مع الحفاظ على قواعد حفظ الصحة عند ذبح الأضحية، داعيا المواطنين الى عدم نفخ الأضحية بالفم لضمان عدم تنقل بعض الجراثيم من الانسان الى لحم الأضحية وعدم غسل لحم الأضحية من الخارج بالماء باستثناء أحشائها من الداخل.

وأكد أيضا، على ضرورة الحفاظ على نظافة المحيط عند ذبح الأضحية وعدم إعطاء الأكياس المائية ان وجدت في الأضحية للكلاب والقطط وردمها أو تسخينها في قدر من الماء لمدة نصف ساعة قبل التخلص منها.

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