علامة بجسم الطفل تؤكد تعرضه للتحرش..طبيب يفجرها ويكشف..

كشفت الصفحة الرسمية للطبيب المصري الراحل هاني الناظر، عبر موقع التواصل “فيسبوك”، والتي يديرها نجله الدكتور محمد الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، عن علامة مميزة تظهر في جسم الطفل الذي تعرض للتحرش الجنسي.

وكشف منشور على صفحة الطبيب الراحل عن علامة تظهر في جسم الطفل، تكشف أنه تعرض لتحرش جنسي بنسبة 90%، مؤكدًا أن هذه العلامة عبارة عن “سنط جلدي” أي تكاثر حميد للخلايا في الجلد، يمكن علاجه بالكي بالليزر أو الكهرباء.

وقال الطبيب في منشوره “نقول تاني.. أي طفل نلاقي عنده سنط بالقرب من أعضائه التناسلية أو المقعدة ده معناه إن بنسبة 90% الطفل تعرض لتحرش جنسي، وعادة بيكون من شخص قريب جدًا عادة في صورة أنه بيلعب معاه، أو بيحميه أو بيستحمى معاه، أو بيعوم معاه، وبالتالي لو لا قدر الله حصل، أهم من العلاج إننا نعرف هو بيتساب مع مين وممكن مين يكون عمل كده، عشان العلاج يجيب نتيجة وما يبقاش بيتكرر”.

أما عن العلاج فقال الناظر “يتم إزالة السنط عن طريق الكي (بالليزر أو الكهربا) أو كي باستخدام تركيبة من كل من : Salicylic acid 2.5، Lactic acid 2.5، Flexible collodion 15، يتم المس بها مرة كل يوم على السنط مع تجنب الجلد السليم.. وربنا يحمي ولادنا جميعًا”.

من الجدير بالذكر أن صفحة الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، تدار من خلال نجله الدكتور محمد الناظر، والتي يزيد عدد متابعيها عن 4 ملايين متابع، طارحين مزيدًا من الأسئلة عن الأمراض التي يعانون منها، ويريدون لها علاجا، كما كان الأمر قبل رحيل الدكتور هاني الناظر.

يذكر أن الدكتور هاني الناظر اشتهر بحبه الشديد للعمل الإنساني، من خلال التطوع بالإجابة عن أسئلة المرضى خلال حسابه على موقع فيسبوك، وكتابة العلاج والأدوية لكل مريض على حدة بالمجان.

وخصص الدكتور هاني الناظر ساعات يومياً للإجابة على تساؤلات وشكاوى المرضى بدون أي مقابل، قبل أن يتوفى يوم 22 فبراير (شباط) 2024.

العربية.نت