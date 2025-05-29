عاجل/ تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية لزيت الزيتون

فازت تونس بالمركز الأول عالميا في مسابقة الولايات المتحدة الدولية لزيت الزيتون التي تقام في مدينة ميامي من 27 إلى 30 ماي 2025.

وحصدت تونس بذلك، 55 ميدالية ذهبية في فئة الجودة وثلاث ميداليات فضية في نفس الفئة و17 ميدالية ذهبية في فئة الصحة.

وشاركت في هذه المسابقة، التي أشرفت عليها لجنة تحكيم مكونة من 12 خبيرا دوليا، نحو 14 دولة، منها تونس وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والجزائر والمملكة العربية السعودية والأردن والبرتغال وليبيا، ممثلةً بنحو 140 مؤسسة.

وتعد مجموعة GIOOC السويدية، الجهة المنظمة للحدث برئاسة رؤوف شوكات، وتنظم سنويا أربع مسابقات دولية كبرى مخصصة لزيت الزيتون البكر الممتاز في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا.