عاجل/ مرصد سلامة المرور يكشف عن خطّة بمناسبة العيد

قدّمت اليوم الرائد سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور خطة المرصد بمناسبة عيد الأضحى 2025 والتي تندرج تحت شعار ” السلامة أولا … لتحافظ على فرحة العيد “.

وقالت مسعود في تصريح لموزاييك، أن الحركية المرورية الكثيفة بسبب التنقلات العائلية وزيادة النشاط التجاري هو ما استدعى المرصد للقيام بهذه الخطة قصد تعزيز التوعية بالسلامة المرورية، لتقليل الحوادث وضمان سفرة آمنة لمستعملي الطريق، وذلك من خلال القيام بحملات تحسيسية توعوية ميدانية ونشر رسائل فعالة عبر مختلف الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتتضمّن الخطة أولا توعية السائقين والمترجلين بأهمية الالتزام بقواعد المرور، للحد من الحوادث المرورية خلال فترة العيد و تعزيز ثقافة السياقة الآمنة والمسؤولة من خلال احترام الاولوية وملازمة اليمين والالتزام بارتداء الخوذة وغيرها من السلوكيات المرورية الرشيدة.

وأكدت على دور المرصد في جمع المعطيات المتعلقة بالطريق وتحليلها وتوثيقها ليحدد من خلالها الجمهور المستهدف وليقوم بدراسات ميدانية تهدف الى تحسين الجهود المستقبلية.

وعلى هذا الاساس تقوم خطة المرصد بمناسبة عيد الأضحى على الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حملات ميدانية وتوزيع منشورات توعوية للسواق والمترجلين وتعزيز التفاعل مع الجمهور باستخدام معلقات تحمل شعارات الخطة وتنظيم مسابقات توعوية حول قواعد المرور وأهمية الإلتزام بها إلى جانب مشاركة قصص وتجارب حول السياقة الآمنة.

وسيتم التركيز ضمن خطة العيد حسب محدثتنا على الفئات الاكثر عرضة للمخاطر كسواق الدراجات النارية والمترجلين.

وقدمت الرائد سامية مسعود في هذا الإطار، جملة من النصائح لتجنب حوادث الطرقات خاصة فيما يتعلق بالسفرات الطويلة على غرار تجنب السياقة في حالة التعب والارهاق وضرورة استعمال حزام الأمان وتجنب تشتت الانتباه بالهاتف أو حتى باستعمال السماعات بالإضافة إلى تفقد السيارة قبل انطلاق الرحلة وتحديد السرعات، وفق ما يضبطه القانون وضمان سلامة الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة وضرورة ارتداء الخوذة لسائقي الدراجات النارية وغيرها من النصائح للمحافظة على فرحة العيد.