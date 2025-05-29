عاجل/ إنفجار وإطلاق نار خلال توزيع المساعدات

أكدت وسائل إعلام فلسطينية إلى وقوع انفجار كبير قرب مركز لتوزيع المساعدات بمحيط محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

وجاء الانفجار خلال وقت عملية توزيع المساعدات قرب محور “نتساريم”، الخميس.

وأشارت مصادر إلى أن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على عدد من سكان غزة، خلال عودتهم من محور نتساريم بعد تلقي المساعدات.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، توافدا ضخما من الفلسطينيين على نقطة التوزيع لتلقي المساعدات.

وتعرضت طريقة توزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة لانتقادات دولية وأممية، بسبب ما أسفرت عنه من شهداء وجرحى.

وتحتوي “الكرتونة” الواحدة على زيت وسكر وأرز ودقيق ومعكرونة.

وفي ظل الأزمة، اقتحمت حشود من الفلسطينيين مستودعا تابعا للأمم المتحدة في قطاع غزة، يوم الأربعاء، في وقت تتدفق فيه المساعدات إلى القطاع الذي يقف على شفا المجاعة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن التقارير الأولية أشارت إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين في المستودع المركزي بغزة.

وناشدت المنظمة الأممية بزيادة فورية في المساعدات الغذائية لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا.