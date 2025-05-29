عاجل/ كشف تفاصيل مقترح قانون انتداب خرّيجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم

كشف رئيس كتلة لينتصر الشعب النائب علي زغدود، تفاصيل مقترح القانون المتعلق بانتداب خرّيجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وقال النائب بالبرلمان في تصريح لااعة الديوان اليوم الخميس، ان مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب يتضمن عدد من الفصول والشروط المضبوطة.

وأوضح أن المقترح يقوم على 4 معايير أساسية، ويتمثل المعيار الأول في إعطاء الأولوية لمن تجاوز سنهم 40 سنة، والمعيار الثاني هو أن تكون سنة التخرّج أكثر من 10 سنوات فما فوق، والمعيار الثالث يتم انتداب فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، ثم المعيار الرابع والمتعلق بالوضعيات الاجتماعية وذوي الإعاقة مع مراعاة أحكام الفصل 30 من القانون عدد 41 لسنة ،2016 والذي يضبط نسبة 2 بالمائة من توظيف ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية.

وتابع زغدود أنه تم وضع شروط للمعني بالمبادرة، حيث يشترط في المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل، وغير منتفع بالتسوية في الوضعيات المهنية على غرار عمال الحضائر والآليات والأساتذة والمعلمين النواب، وان يكون غير منخرط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة مسترسلة، ولم يتمتع بالمعرّف الجبائي سنتين سابقتين للتسجيل في المنصّة، وان لا يكون قد تمتّع بقرض استثماري تجاوز 20 الف دينار ويكون ذو صبغة استثمارية.

وقال إنهم طالبوا بأن تكون عملية التوظيف من هؤلاء العاطلين الذين سيتم تسجيلهم في منصّة خاصّة بهم، حسب احتياجات المؤسسات العمومية وذلك على امتداد 3 سنوات، وفق قوله.