تطاوين: تواصل جهود مقاومة الجراد الصحراوي

تتواصل جهود مقاومة الجراد الصحراوي في ولاية تطاوين بوتيرة متسارعة، للحد من انتشار هذه الافة التي أصبحت تهدد مزارع ومستغلات عدد من الفلاحين في معتمديتي ذهيبة ورمادة، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المنجي شنيتر

وبيّن ذات المصدر لصحفي “وات” انّ التعليمات اعطيت ل13 فريق مقاومة ورصد للجراد الصحراوي، لايلاء حماية المناطق الفلاحية والمشجّرة الأولوية للحد من الخسائر، وأفاد بانه ينضاف الى ذلك الرش الجوي، عبر الطائرة المروحية والذي مكّن من تغطية حوالي 4800 هك منذ 12 مارس الماضي.

وأشار الى ان التركيز على مقاومة يرقات الجراد، اصبح اكبر، حيث تم رش قرابة 3000 هك، وتم رش اكثر من 1800 هك في اماكن تواجد الجراد الطائر.

وقد ساند أصحاب المستغلات الفلاحية ولا يزالون، جهد فرق المقاومة، بما توفر لديهم من طرق تقليدية وبامكانياتهم المتواضعة، لحماية أشجار التين التي تبشر بإنتاج وافر، والقرعيات التي تزود أسواق الجهة بكميات هامة.