عيد الاضحى: فرق المراقبة الاقتصادية تحجز أغناما بقيمة تناهز 500 ألف دينار بغرض المضاربة

كشف مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، زهير بوزيان، ان فرق المراقبة، على المستوى المركزي، حجزت 305 راس غنم، يتم بيعها استعدادا لعيد الاضحى بطرق غير مشروعة. وتقدر قيمة الأغنام المحجوزة بنحو 434،5 ألف دينار

وأفاد بوزيان، الخميس، في تصريح ل(وات)، أنّ عمليات الحجز تمت في إطار عمل جهاز المراقبة الاقتصادية للتصدي لمختلف الممارسات غير المشروعة، والتي تؤثر على نزاهة عمليات بيع الأغنام خلال فترة عيد الاضحى.

وأضاف ان المخالفات المسجلة تعلّقت بالقيام بمزايدات، قصد التأثير على المستوى الطبيعي للاسعار الى جانب حجز خرفان لغرض بيعها والمضاربة بها.

يشار إلى أن عديد المواطنين تذمروا في هذه الفترة من الغلاء اللافت لاثمان اضاحي العيد، التي قالوا انها بلغت مستويات كبيرة لم تراع مقدرتهم الشرائية.

وأوضح أنّه تم منذ بداية ماي 2025، القيام بحملات مراقبة شملت 6 أسواق أغنام في مناطق مختلفة، بمعاضدة الفرق الامنية، أسفرت عن رفع 13 مخالفة اقتصادية.

وشملت عمليات المراقبة، وفق المسؤول ذاته، اسواق الأغنام أو “الرحبة”، بكل من الفحص والسرس والمروج والمنيهلة و العقبة وسيدي ثابت وكذلك محل جزارة بأريانة.

وتجدر الإشارة إلى ان اكبر عملية حجز أغنام تمت في سوق بسيدي ثابت، حيث وقع حجر 127 راس غنم بقيمة 183 الف دينار.

ومن جهة أخرى، أفاد مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، عملية بيع اضاحي العيد، الخميس، في نقطتي البيع بالميزان بكل من السعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بن عروس بسعر 21،900 دينار للكلغ الواحد.