عاجل/ بعد طرد الصحفي سفيان رجب من دار الصباح: نقابة الصحفيين تتدخل…

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين قيام إدارة “دار الصباح” ، باتخاذ قرار بـ”الطرد النهائي” بتاريخ 27 ماي 2025 في حق المدير ورئيس التحرير السابق بمؤسسة “دار الصباح”، سفيان رجب والصحفي في نفس المؤسسة منذ 32 سنة بصفة تعسفية بعد انعقاد مجلس تأديب يوم 5 ماي 2025، بُني على معطيات فنّدها رفقة فريق الدفاع.

وقالت النقابة إنّ “قرار الطرد بُني على تعلة امتلاك الزميل لموقع الكتروني منشأ منذ 11 سنة، بموافقة مسؤولي المؤسسة وبعلم كل المسؤولين الذين تداولوا على “دار الصباح” تخلى عن مباشرته بمجرد تحمله لمسؤولية إدارة التحرير وذلك وفق شهادت موثقة”.

واعتبرت ” طرده من مؤسسة عمل ضمنها طيلة 32 سنة وقبل خروجه للتقاعد بأشهر، يعد سابقة تدلّل على عدم احترام الأقلام والصحفيين ذوي الخبرة، وهو قرار “تعسفي” باعتبار أنّ العلاقة بين الإدارة وسفيان رجب بدار الصباح إتسمت بتوتر معلوم نتيجة إختلاف وجهات النظر”.

وعبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها لهذا القرار الذي وصفته بـ”الظالم”، معبرة عن “تضامنها مع معه وداعية كل الصحفيين إلى التضامن معه ومُعلنة عن إستعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية دفاعا عن حقه”.