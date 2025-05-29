عاجل/ نقلة عدد من المساجين المتهمين في قضية التآمر من المرناقية الى سجون أخرى..هيئة الدفاع تكشف..

أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر في بلاغ رسمي لها ” أنّ الهيئة العامّة للسّجون قامت اليوم ب” إبعاد ” منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة.

وفي مايلي نص البلاغ :

“””تونس في 29 ماي 2025

قضيّة ” التّآمر ” المزعوم :

بعد القرار القضائي بالسّجن ل 892 عامًا ، هيئة السّجون تتّخذ قرارا ب ” الإبعاد “..!

علمت ” هيئة الدّفاع عن القادة المعتقلين في ما يعرف ب ” قضيّة التّآمر ” أنّ الهيئة العامّة للسّجون قد قامت اليوم ب” إبعاد ” منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة .

إنّ هيئة الدّفاع :

– تتّهم هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة .

– تعبّر عن رفضها لهذا القرار و تعتبره ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة و تدعو هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة .

– تعتبر أنّ توسيع هذه الإجراءات لتطال معتقلين آخرين ما هو إلاّ مناورة شبيهة بتوسيع قرار إجراء المحاكمات عن بعد ليشمل قضايا أخرى و التّعتيم على استهداف المعتقلين في هذه القضيّة لإجراءات تعسّفيّة متواترة رغبة في كتم أصواتهم ثمّ عزلهم عن عائلاتهم و هيئة الدّفاع عنهم .

– تجدّد تجنّدها للدّفاع عن منوّبيها و عن جميع ضحايا المحاكمات الكيديّة و الملفّات الملفّقة .

– تدعو فريق الدّفاع الموسّع لاجتماع عاجل للنّظر في آليّات التّفاعل مع هذه الإجراءات التّعسّفيّة الجديدة .

– تؤكد استعدادها للقيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي الى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها.””””