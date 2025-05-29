هذا موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي..#خبر_عاجل

أعلن النادي الافريقي اليوم الخميس ان لجنة الرؤساء السابقين للنادي قررت خلال اجتماعها امس الاربعاء الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 21 جوان القادم وذلك عقب استقالة الهيئة التسييرية برئاسة هيكل دخيل الجمعة الماضي.

وجاء في البلاغ الذي نشر اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي ان الجلسة العامة الانتخابية ستقام تحت اشراف اللجنة المستقلة للانتخابات وفي احترام الاجراءات والاجال المنصوص عليها في القانون الاساسي للنادي.

واشارت اللجنة في ذات البلاغ الى ان الهيئة التسييرية ستواصل تسيير شؤون النادي اليومية الى حين موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.

كما دعت لجنة الرؤساء السابقين، الهيئة التسييرية الى اعداد القوائم المالية المؤقتة الى غاية 31 ماي الجاري وتسليمها الى اللجنة المستقلة للانتخابات في اجل اقصاه يوم 7 جوان المقبل.

وكانت هيئة هيكل دخيل استقالت يوم 16 ماي بسبب ما وقع معاينته من ثلب وقدح وتهم باطلة في حق أعضائها بالاضافة الى استفحال التجاوزات اللفظية الخطيرة والمس من سمعتهم وأعراضهم وكرامتهم واستحالة مواصلة مهامها في ظروف عادية.