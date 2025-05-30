بكالوريا 2025: أكثر من 151ألف تلميذ يجتازون بداية من يوم 2 جوان القادم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا

يجتاز بداية من يوم الاثنين 2 جوان القادم، 151 ألفا و808 مترشحين اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2025، وفق ما أعلن عنه اليوم الجمعة

وزير التربية نور الدين النوري، خلال ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية انعقدت بمقر الوزارة.

ويتوزع 125 ألفا و 515 مترشحا بالمؤسسات التربوية العمومية و 18 ألفا و 351 بالمؤسسات التربوية الخاصة و7 آلاف و 942 بصفة فردية.

ويجري المترشحون، الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 2 و3 و4 و9 و10 و11 جوان 2025، على أن يتمّ الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 24 جوان 2025.

ويجتاز المؤجلون دورة المراقبة، أيام 30 جوان و1 و2 و3 جويلية 2025، على أن يتم التصريح بنتائجها وبالنتائج النهائية لبكالوريا 2025 يوم الأحد 13 جويلية 2025.

يذكر أن عدد المترشحين لبكالوريا 2024 كان في حدود 140 ألفا و213.