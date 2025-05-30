الحماية المدنية تحذر المواطنين وتوصي..#خبر_عاجل

أصدر اليوم الجمعة، الديوان الوطني للحماية المدنية، بلاغا تزامنا مع ما يشهده الطقس هذه الفترة من ارتفاع درجات الحرارة ، و تزامنا مع نهاية السنة الدراسية و الجامعية و اقتراب العطلة الصيفية حيث تشهد بعض الشواطئ والبحيرات والسدود والاودية، إقبال بعض الأطفال والشباب للسباحة دون الاخذ باحتياطات السلامة أو اتباع النصائح بعدم المجازفة او منع السباحة.

ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية في بلاغه، إلى مزيد الانتباه والتحري عن الاماكن المقصودة للسباحة وإلى إتباع النصائح التالية:

– عدم المجازفة بالسباحة في البُحيْرات الجبلية و السدود أو البرك المائية.

– تجنب السباحة في الأماكن الخَطرة والشواطئ غير المحروسة من طرف أعوان الحماية المدنية.

– تجنب المُجَازفة أثناء السباحة والتقيّد بنَصائح المُنقذين.

– تجنب السباحة في الشواطئ المُلوّثة والصخرية.

– عدم ترك الأطفال يسبحون بالشواطئ بمفردهم دُون رقابة خاصة عند استعمالهم للألعاب البحرية.

– راقب الأطفال الصغار، لأنّهم مُعرّضون أكثر للغرق في حالِ وُجود موجات عالية.

– إذا كُنت لا تُجيد السباحة لا تقترب أبدا من الأماكن العميقة.

– لا تدخل إلى الماء وأنت مُتعب، أو متوتر، أو بعد الأكل مباشرة.

– حاول الاسترخاء في الماء على ظهرك، إن أصبت بمكروه أو أحسست بتعب كبير واطلب النجدة دون توتر، أطلبها عندما تحس ببداية التعب لا عندما ينال التعب منك، العديد من حالات الموت لا يطلبون النجدة في بداية الإحساس بالخطر بسبب الخجل أو الثقة الزائدة في النفس، لا يهمك ما سيقول الناس عنك، ولا تُفكر في استعراض مهاراتك، لأنّ الفرصة أمامك واحدة، حياتك على المحك.

– من المستحسن ألّا تسبح وحدك، حاول أن تكون دوما مع رفيق، على الأقل إذا لم تستطع طلب النجدة بسبب الإغماء أو الخوف سيطلبها عوضا عنك.

– إذا كنت في أماكن بعيدة عن الشاطئ لوحدك فطلب النجدة يكون عن طريق التلويح لا عن طريق الصراخ، لأنّ الصراخ يُربكك أكثر ويجعلك تخسرا مزيدا من الجهد وبالتالي زيادة احتمالية الغرق، حتّى إذا لم تكُن بعيدا عن الشاطئ فاحتمالية سماع صُراخك ضعيفة بسبب الازدحام “فوضى الشاطئ”.

التقيّد بالرايات المرفوعة فوق كلّ مركز نجدة وإسعاف تابع للحماية المدنية حسب حالة الشواطئ:

لون أخضر: شاطئ محروس ومسموح السباحة به.

لون برتقالي: شاطئ محروس والسباحة مسموحة مع ملازمة الحذر.

لون أحمر: شاطئ محروس والسباحة ممنوعة.