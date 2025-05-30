مفزع/ الشكندالي يفجرها: ”24 ملیار دینار حجم ”الكاش” يوميا رقم خيالي ومُخيف”..

أكدّ الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، أنّ حجم التعاملات المالية اليومية بلغ 24 ملیار دینار، وهو رقم خيالي ومُخيف’ بزيادة تُقدّر بنسبة 13% مقارنة بشهر ماي من السنة الماضية.

وبيّن الشكندالي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ هذه الوضعية تُعتبر حالة رفض من جسم الاقتصاد التونسي، مُشبها ذلك كرفض جسم الإنسان لعضو مزروع فيه، داعيا إلى التدّخل العاجل لأنّ “كثرة الكاش” في البلاد يُفقدها السيطرة على الاقتصاد، االذي يَحيد بدوره، ويتوجه إلى الاقتصاد الموازي”، حسب تقديره.

وذكّر الخبير الإقتصادي، بأنّه حين تمّت المصادقة على قانون الشّيكات الجديد، قال “إنّه أسوأ ما أنتج البرلمان الجديد من قوانين، وسيُعّطل الحياة الاقتصادية، وسيُصبح وبالا على البائع والشاري، وسيُعيد تونس سنوات إلى الوراء”.

وقال الشكندالي، “إنّه طالب بإقرار عفو جبائي لدُخول الأموال خارج المسالك المُنّظمة إلى المسالك المُنّظمة، حسب تعبيره”.