أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2025

يجتاز أكثر من 33 ألف مترشّح، أيام 19 و20 و21 جوان القادم، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2025، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية، حول الامتحانات الوطنية انعقدت بمقر الوزارة.

ويتقدّم 33 ألفا و 180 مترشّحا، من بين 169 ألفا و 308 تلاميذ مرسمين في السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام ( النوفيام) دورة 2025، وفق ما أعلنه، محمد الميلي.

ويجري خلال نفس الفترة 309 تلاميذ امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2025، من بين 5 آلاف و 320 تلميذا مرسّما في السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني.

ويتناظر المترشحون لامتحان ختم التعليم الأساسي العام على 3750 مركزا بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2025-2026، وفق طاقة الاستيعاب التي تم تحديدها بقرار من وزير التربية ، بتاريخ 12 ماي 2025، يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة.

وينتظر أن يتمّ الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء، 7 جويلية 2025.

يذكر أنه ترشّح إلى دورة 2024 من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، 32 الف و911 تلميذا، للتناظرعلى 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية.