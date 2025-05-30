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عاجل/ قضية السفارة الأمريكية..تطورات جديدة..

2025/05/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، بالترفيع في العقاب البدني في حق 20 متهما في قضية ما يعرف بـ”أحداث السفارة الأمريكية”، إلى 8 سنوات و3 أشهر ورفع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقهم جميعا، وفق ما صرح به اليوم الجمعة الناطق باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وذكّر المصدر نفسه بأن الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين مدة سنتين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 14 سبتمبر 2012 حينما توجه مئات المحتجين على فيلم اعتبروه مسيئا للدين من المحسوبين على التيار السلفي نحو السفارة والمدرسة الأمريكيتين بالعاصمة تونس، حيث قاموا بتخريب جزء من مبنى السفارة والمدرسة وأحرقوا عددا من سيارات موظفي السفارة

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