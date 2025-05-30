هام/ انطلاق بيع أضاحي العيد بنقطة البيع المنظمة بالميزان بهذه الجهة..

انطلق بيع اضاحي العيد لعموم المواطنين بالنقطة المنظمة لبيع الأضاحي بالميزان على مستوى شارع الهادي نويرة طريق الميناء برادس، وذلك بعد تهيئتها وتجهيزها من قبل بلدية رادس لاستقبال المزودين المعنيين بتوفير أضاحي العيد بالأسعار المرجعية والتي حددت بـ21900 مي للكلغ الواحد

وقد تمت تهيئة وتسييج فضاءات منظمة لمختلف الفلاحين والمزودين المشاركين في نقطة البيع، تحت إشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

وانطلقت، منذ امس الخميس، عمليات البيع لعموم المواطنين، حيث تحصّل 14 عارضا، على أماكن مسيّجة بالنقطة لتجميع الاضاحي، وذلك في انتظار إضافة أماكن اخرى في قادم الايام، وفق ما افاد به احد المشرفين على تنظيم السوق، والذي بيّن صحفي “وات” أنّ الاقبال على الشراء من النقطة كان كبيرا، وفق ما كان متوقعا، حيث تم بيع اكثر من 200 رأس خلال اليوم الاول من مختلف الأحجام التي تتجاوز اوزانها أكثر من 60 كلغ فما فوق.

وركزت المراقبة الصحية البيطرية خيمة بيطرية قارة لمراقبة كل الخرفان التي تدخل إلى السوق، وذلك بالكشف على حالتها الصحية قبل وضعها على ذمة مرتادي السوق.

وأفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي، في تصريح لصحفي “وات” بانه سيتم التنسيق مع المعتمديات والبلديات التي تطلب تأمين مراقبة صحية بيطرية بكامل نقاط البيع خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى للتنقل الميداني لمعاينة الوضعية الصحية للأضاحي ضمن فريق مشترك يتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والفريق البيطري والوحدات الامنية لتأمين عملية المراقبة .