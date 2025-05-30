عاجل/ اكتشاف كمية من “الزطلة” في هذه الحلوى الشهيرة

سحبت شركة هاريبو الالمانية أكياس الحلوى بنكهة زجاجات الكولا الغازية من هولندا بعد العثور على آثار مادة القنّب الهندي “الزطلة” في عدد منها.

وبدأت السلطات الالمانية التحقيق عندما أصيب عدة أشخاص، من بينهم أطفال، بتوعك صحي بعد تناول حلوى من أكياس وزنها كيلوغرام واحد (2.2 رطل) من حلوى هاريبو هابي كولا إف زد، وفقًا لما ذكرته هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA) لشبكة CNN.

وأضافت الهيئة أن العينات المأخوذة من زجاجات الكولا كشفت عن وجود مادة القنب في المنتج، مضيفةً أن الشرطة الهولندية تُجري حاليًا تحقيقًا في كيفية تلوث الحلوى.

وقالت هيئة تنظيم معايير الغذاء: “مازال من غير المعروف كيف وصل القنب إلى الحلوى”.

ومن خلال بيان صادر عن الهيئة، أعلنت شركة هاريبو أنها ستسحب الأكياس التي تحمل تاريخ انتهاء الصلوحية في جانفي 2026، وحذرت المستهلكين من تناول الحلوى، مضيفة أن هذا الإجراء احترازي، حيث لم يُعثر إلا على ثلاث أكياس ملوثة حتى يوم امس الخميس.

وقالت شركة الحلويات الألمانية العملاقة في بيان إن عملية الاستدعاء تقتصر على “منتج ودفعة محددة” في هولندا، مع عدم تأثر المنتجات في الدول الأخرى، مضيفة أنها “تعمل بشكل وثيق مع السلطات لدعم تحقيقاتها وإثبات الحقائق حول التلوث”.

(سي ان ان)