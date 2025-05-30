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حماية للأطفال: فرنسا تمنع التدخين في جميع الأماكن العامة

2025/05/30 أخبار عالمية, أهم الأخبار

قالت الحكومة الفرنسية إنها تعتزم حظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة وأمام المدارس وفي أماكن أخرى اعتبارا من غرّة جويلية المقبل لحماية الأطفال.
وتستثني المناطق المفتوحة في المقاهي من هذا الحظر الذي يأتي على غرار إجراءات مماثلة في أوروبا التي يزداد النفور فيها من التدخين، ولن ينطبق الحظر على تدخين السجائر الإلكترونية.
وستُفرَض على أي شخص ينتهك حظر التدخين الجديد غرامةٌ بقيمة 135 يورو (153 دولار)، ومن المقرر أن تراقب الشرطة المحلية تطبيق القواعد الجديدة.
وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، كاثرين فوتران : “لا بد أن يختفي التبغ من أماكن وجود الأطفال”، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى النيكوتين في منتجات التدخين الإلكترونية، وخفض عدد نكهات التبغ المتاحة.
وذكرت الوزيرة: “هدفي بسيط وطموح في الوقت ذاته، وهو ضمان أن يصبح الأطفال المولودون في 2025 أول جيل لا يدخن”.
وأضافت أن القيود الجديدة على التدخين على مستوى البلاد، التي يُطبَّق كثير منها بالفعل على المستوى المحلي، تم وضعها لدعم تلك الرؤية.

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